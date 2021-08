Lazio, Correa è out: tribuna a Empoli

EMPOLI - Convocato sì, ma niente panchina. Joaquin Correa va in tribuna alla prima partita della Lazio in stagione. Sarri, in conferenza stampa, era stato chiaro: “Il ruolo di Correa è da valutare. Un giocatore forte, importante, che fa comodo a tutti. Vuole andare via, c’è una situazione di stand-by. Questo non lo mette nelle condizioni mentali per poter fare delle partite”. Da inizio estate va avanti la situazione. Che per ora non si sblocca. C’è l’Everton, ma il Tucu aspetta l’Inter di Simone Inzaghi. Manca ancora un po’ alla fine del calciomercato, ma la sua avventura in biancoceleste sembra già finita. Pedro dentro, Sarri pronto a lanciare il baby Raul Moro. E con la cessione dell’argentino arriverà anche un’altra ala. Un nodo da sciogliere il prima possibile.