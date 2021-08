Lazio, sorriso Immobile: "Noi protagonisti, vogliamo la Champions"

EMPOLI - Ciro Immobile subito in gol. La novità non c'è, il bomber torna e fa quello che sa fare meglio: segnare. Calcio di rigore perfetto che vale il 3-1 per la Lazio sull'Empoli. Da capitano, con la fascia al braccio, è sempre più trascinatore. E ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante ha commentato: " L’obiettivo è migliorarsi e fare meglio, qui alla Lazio non mi posso lamentare e le partenze stagionali sono state sempre sparate. Il gol è stato importante per la squadra, abbiamo cominciato bene".

Immobile e il progetto Sarri

"Ha una modalità di gioco diversa dall’ultima con Inzaghi, siamo soddisfatti del lavoro fatto, non è semplice, ma siamo tutti concentrati per assimilare la mentalità di Sarri. Il tecnico è felice di stare qui e contento di quello che stiamo facendo, crede nel progetto e ci crediamo anche noi. L’Europeo è stata una esperienza formativa e professionale pazzesca, il gruppo era meraviglioso, poi la vittoria finale è stata l’apoteosi: sarà sempre dentro di me. Gli obiettivi? Come motivazioni ci siamo, dobbiamo lavorare mentalmente perché tecnicamente siamo forti. Dobbiamo credere in noi e arrivare in Champions League, non vivere nell’anonimato, serve fare un campionato da protagonisti, è difficile ma è il nostro obiettivo".