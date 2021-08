Lazio, due cambi nella lista: fuori Correa e Caicedo, ecco chi entra

ROMA - Fuori Correa e Caicedo, dentro Basic e Vavro. Il mercato e le condizioni non ottimali di Luiz Felipe, portano il club biancoceleste a modificare la lista provvisoria per la Serie A. La Lazio ha consegnato in Lega l'elenco dei calciatori utilizzabili per la seconda giornata di campionato contro lo Spezia. Rispetto alle scelte fatte alla vigilia della trasferta di Empoli, il club biancoceleste ha escluso dalla lista degli over 22 Joaquin Correa (ceduto all’Inter) e Felipe Caicedo, prossimo al trasferimento al Genoa.