Lazio, niente Kostic ma arriva Zaccagni: i dettagli

ROMA - Saltato Kostic, ora la Lazio è a un passo da Zaccagni, rimasto nell'ombra come piano B con il sogno di sorpassare il serbo. Sorpasso che ora si è concretizzato dopo che l'Eintracht Francoforte ha tolto dal mercato Kostic, provocando la reazione di Tare. Sarri vuole il suo esterno per rimpiazzare Correa e se le ultime ore non stravolgeranno lo scenario, sarà l'attaccante del Verona: 26 anni, pronto per la Serie A, protagonista dell'Hellas, nell'orbita della Nazionale da maggio, può fare l'ala ma anche il trequartista e, all'occorrenza, l'interno di centrocampo.