Lazio, la squadra di Sarri dopo il calciomercato

ROMA - Il gong di fine mercato è suonato, i giochi sono fatti. Adesso la Lazio di Maurizio Sarri è completa, il tecnico ha a disposizione tutti i giocatori con cui lavorerà in questa stagione (o almeno nella prima parte). Sono partiti Correa , Caicedo e Fares , al loro posto sono arrivati Zaccagni, Basic, Pedro, Felipe Anderson, Hysaj e Luka Romero . Una serie di movimenti propedeutici a un cambio di modulo dal 3-5-2 "inzaghiano" al 4-3-3 di Sarri, proprio per mettere il nuovo allenatore nelle condizioni di esprimere al massimo il suo calcio.

Gli uomini di Sarri

In porta resta il dualismo Reina-Strakosha (con lo spagnolo considerato titolare nelle prime due uscite di campionato), con alle loro spalle come terzo il lituano Adamonis. La linea a quattro titolare è composta da Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj, con Marusic, Patric, Radu e Vavro (a sorpresa Kamenovic alla fine non è stato tesserato) dietro di loro, nel reparto più corto della rosa. Il trio di centrocampo è rimasto lo stesso, cioè Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto: tra le alternative oltre ai confermati Cataldi, Escalante ed Akpa Akpro si è aggiunto Toma Basic, prelevato dal Bordeaux. Il reparto offensivo è quello che esce più rivoluzionato da questo mercato: a Immobile e Muriqi si sono aggiunti infatti Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni e Luka Romero, più la promozione in prima squadra dell'ex Primavera Raul Moro. Una rosa più da 4-3-3 che da 3-5-2. Ora a Sarri il compito di farla rendere al massimo.