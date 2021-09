Lazio, Sarri spera in Lazzari: attesa per i nazionali

ROMA - I conti con l’infermeria, i conti con gli assenti per via degli impegni dei nazionali. Non una settimana facile per Maurizio Sarri, intento a preparare il big match di domenica a San Siro contro il Milan. Spera nel recupero di Ciro Immobile, tornato in anticipo dalla Nazionale per un affaticamento muscolare alla coscia. Ore di valutazione, ma il tecnico toscano non vorrebbe mai rinunciare alla sua punta di diamante.