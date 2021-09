Lazio, inizia la missione Europa League: il programma

ROMA - Inizia ufficialmente l’Europa League per la Lazio. Capita forse in un buon momento, perché i ragazzi di Sarri hanno voglia di riscattare la sconfitta contro il Milan e in Turchia vogliono lanciare segnali positivi. La società tiene alla competizione e vuole il massimo. Allenamento per oggi fissato nel pomeriggio. Domani alle 11.30 ci sarà la rifinitura a Formello prima del volo per Istanbul, con atterraggio previsto alle 19.40 al New Airport. Alle 20.45 è prevista la conferenza stampa per Sarri e un tesserato all'Ali Sami Yen Sports Complex, cioè il centro sportivo che ospita lo Stadio Turk Telekom. Il rientro a Roma è infine previsto a mezzanotte, subito dopo la gara.