Lazio-Roma: al via oggi la prevendita per il derby 

C'è un count-down che nella mente di ogni tifoso della Lazio è iniziato nel momento stesso della compilazione del calendario. Un numero che è sceso quotidianamente fi­no a oggi, toccando 10 giorni esatti dal derby della Capitale del 26 settembre (ore 18). Un appuntamento come sempre cerchiato in rosso, a maggior ragione in questa stagione, in cui è stato reso ancora più atteso per la s­fida nella sfi­da tra Sarri e Mourinho .

Al via l'acquisto dei biglietti

A partire dalle 16 i sostenitori biancocelesti potranno iniziare a proiettarsi a quel match e assicurarsi il loro posto allo Stadio Olimpico. Come spiegato sul sito ufficiale del club, "la vendita verrà fatta in due fasi (in entrambe, chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket)": la prima, quella che comincia oggi (­no alle 14 di lunedì 20), è riservata agli abbonati della stagione 2019/2020; la seconda sarà invece libera e verrà avviata alle ore 16 di lunedì 20 (­no alle ore 18 di domenica 26). I tagliandi potranno essere acquistati on-line tramite il circuito Vivaticket, ad eccezione delle due tarie agevolate, "Invalidi al 100%" e "Disabili in carrozzella", entrambi con accompagnatori, che potranno invece recarsi presso i negozi Lazio Style 1900. Per entrare occorrerà come sempre il Green Pass. (...)

