Lineker assistente di Sarri? Lui sui social: “Ma non sono io!”

ROMA - C’è una foto di Sarri in tribuna che ha scatenato i fans di Gary Lineker, ex calciatore inglese oggi commentatore calcistico alla tv. Il tecnico della Lazio, rinchiuso nel box dell’Olimpico perché squalificato, ha visto il match contro il Cagliari con il fido assistente Gianni Picchioni. Quest’ultimo è stato scambiato, vista la leggera somiglianza, proprio con l’inglese. E sui social tanti i messaggi diretti proprio al povero Gary, che con un tweet ha smentito in maniera simpatica: “Onestamente non sono io con lui”. Decine e decine di messaggi con al centro la foto di Sarri e Picchioni: “Non sapevo che Lineker fosse il collaboratore dell’ex allenatore del Chelsea”, scrive un tifoso. E un altro: “Ma Gary non sta commentando la Liga in tv? Mica la Serie A!”. Il tweet di chiarimento mette tutti a tacere. Un semplice scambio di persona.