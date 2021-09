Eruzione del vulcano alle Canarie: il messaggio di Pedro

ROMA - Sono immagini incredibili quelle che arrivano da La Palma, isola delle Canarie che in queste ore sta vivendo l’eruzione del Cumbre Vieja, vulcano esploso dopo più di 50 anni. Emergenza vera con tanto di piano evacuazione già completato: circa cinquemila residenti allontani dalla ‘zona calda’ vicina al fiume di magma che è entrato nel comune di Los Llanos. E Pedro, attaccante della Lazio originario proprio delle Canarie (nato a Santa Cruz de Tenerife), su Instagram ha espresso tutta la sua vicinanza alla popolazione: “Tutto il mio sostegno e solidarietà per gli abitanti, gli enti di emergenza e le istituzioni di La Palma in questi tempi difficili. Tanta forza e coraggio!”. Non solo Pedro, tanti i messaggi arrivati dal mondo del calcio. Da Iniesta a David Silva passando per Sergio Rodriguez e Roque Mesa. Attimi di paura, con la speranza che la normalità possa tornare il prima possibile.