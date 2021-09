Lazio, per Cataldi chance a Torino: Leiva stanco

ROMA - Danilo Cataldi ha scalato le gerarchie, con sudore e fatica si sta guadagnando la sua prima da titolare. L’ex Primavera, dopo il gol al Cagliari, vive un momento magico. Ha conquistato Sarri in allenamento. Ruolo regista, non mezz’ala come lo vedeva spesso Inzaghi. Ha sorpassato Escalante, ora prova ad imporsi come vice Leiva. Ha spesso tradito quando doveva giocare al posto del brasiliano. Eppure non si è mai arreso. E ora vuole giocare a Torino.