Lazio, attesa per il derby: il dato sui biglietti venduti

ROMA - Cresce l'attesa per il derby tra Lazio e Roma in programma domenica alle ore 18. Sarà la prima stracittadina con il pubblico dall'inizio della pandemia. "Finora sono stati venduti 23mila tagliandi complessivi per il derby, c'è ancora una disponibilità di biglietti, soprattutto nelle tribune, mancano ancora molti giorni, arriveremo a esaurire tutti i posti disponibili". Così Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio. "Ieri è terminata la prelazione, nel pomeriggio è partita la vendita libera: il ritmo crescerà. La modalità è esclusivamente online, fatta eccezione per quei tifosi biancocelesti che vogliono acquistare in Tribuna Tevere: in tale circostanza occorre recarsi presso i Lazio Style Official Store".