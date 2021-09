Lazio, la probabile formazione anti-Torino: dubbi per Sarri

FORMELLO - Una vigilia piena di dubbi per Maurizio Sarri. La Lazio è pronta a sfidare il Torino, ma i tanti impegni ravvicinati, ovviamente, fanno spuntare l’idea di un turnover. Prove tattiche con tanti punti interrogativi. Di sicuro non ci sarà Mattia Zaccagni, fermo per un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. Davanti sembra scontato il tridente con Pedro, Immobile e Felipe Anderson. In panchina, pronti ad essere sganciati, ci sono i baby Raul Moro e Luka Romero. Da ricordare che il tecnico sconterà il secondo turno di squalifica. Ci sarà ancora una volta il vice Martusciello.