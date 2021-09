Lazio, il ricordo di Gabriele Sandri: "Oggi sarebbero 40"

Il ricordo di Gabriele Sandri

Una vita che si è spenta troppo presto e in modo assurdo, che la società biancoceleste ha voluto ricordare come sempre in ogni ricorrenza. Lo ha fatto in quello che sarebbe stato il giorno del suo 40esimo compleanno, attraverso un messaggio pubblicato sui propri profili social: "Oggi sarebbero stati 40. Ciao Gabriele, sei sempre con noi".