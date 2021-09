ROMA - Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Torino (ore 18:30) allo Stadio Olimpico Grande Torino. Non c'è Zaccagni, l'esterno ex Verona ne avrà per qualche settimana prima di rientrare. Da ricordare che Sarri non sarà in panchina perché squalificato. Al suo posto il vice Martusciello. Ecco la lista dei convocati: