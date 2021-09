Lazio-Roma è il derby dei tifosi: il dato sugli spettatori

ROMA - Derby sì, ma anche una festa. Si torna a giocare una stracittadina con il pubblico dopo lo scoppio della pandemia. E l’Olimpico (aperto al 50% della capienza) si divide per fede calcistica, ma sarà unito dall’intento di tifare e vedere una bella partita di pallone in un’atmosfera incredibile. A un passo da quota 20mila presenze di tifosi della Lazio. Rimangono una manciata di biglietti in Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario. E la Curva Nord ha già fatto sapere a tutti di indossare una maglia celeste, la propria sciarpa del cuore, una bandiera. Così tutti faranno parte della scenografia. Cancelli aperti dalle 15 e alle 16 ci sarà pure un concerto dei ‘Dire Straits Legacy’, gruppo che gira il mondo con l’eredità della storica band britannica.