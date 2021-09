Lazio, la probabile formazione anti-Roma: dubbio a destra

FORMELLO - Lazio concentrata verso il derby. Nel pomeriggio in scena l’unico allenamento in vista della sfida alla Roma. Scelte praticamente fatte tranne che per il ruolo di terzino destro: si giocano una maglia da titolare Lazzari e Marusic. L’ex Spal sembrerebbe favorito, ma ogni decisione sarà rimandata solo a poche ore dal fischio d’inizio. Durante la rifinitura presente anche il presidente Lotito . Ha caricato la squadra verso un match da non sbagliare.

Lazio, le scelte di Sarri

Reina confermatissimo in porta. In difesa la coppia centrale sarà composta da Luiz Felipe e Acerbi. Hysaj si muoverà come di consueto sul binario di sinistra. In mezzo ecco Milinkovic, Leiva (favorito su Cataldi) e Luis Alberto. Davanti il solito tridente con Pedro, Immobile e Felipe Anderson. Scelte quasi obbligate in attacco al netto dell’infortunio di Zaccagni. In panchina ci sono i baby Raul Moro e Luka Romero.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.