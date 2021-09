Lazio, bufera social per il post su Zaniolo e la Roma

Il derby tra Lazio e Roma continua sui social. Il giorno dopo il 3-2 della squadra di Sarri, l’account Twitter della società biancoceleste ha condiviso un video con gli highlights della formazione di Mourinho accompagnato da un messaggio di sfottò: “Ritenta, sarai più fortunato”. Dal gol di Ibanez al rigore trasformato da Veretout, passando soprattutto per le tante occasioni avute da Zaniolo: il palo e la super conclusione parata da Reina. Le immagini mostrano anche la reazione dello Special One al colpo di testa vincente del centrale brasiliano, quel ‘calma calma’ mimato a favore delle telecamere. Innumerevoli i commenti di risposta al post da parte del popolo giallorosso: “Tutto ‘sto casino per essere ancora sotto in classifica”, “Il campionato è iniziato l’altro ieri”, “Non si fa così”.