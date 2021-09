Lazio, sorrisi Luis Alberto: cena di compleanno con la squadra

ROMA - Una cena per festeggiare i 29 anni di Luis Alberto e anche la vittoria nel derby. Il Mago apre le porte del suo nuovo castello e invita la squadra per il suo compleanno. Ieri sera, aspettando la mezzanotte, Immobile e compagni hanno partecipato alla serata organizzata alla perfezione dalla moglie del dieci della Lazio, Patricia. Tavola ben imbandita, palloncini personalizzati, nemmeno a dirlo, con il marchio di casa ‘LA10’. E Patri, su Instagram, gli dedica un post speciale: “Oggi è il compleanno della mia persona preferita, il mio migliore amico, mio marito, il papà dei miei figli, il mio tutto. Non potevo scegliere persona migliore con cui condividere la mia vita, umile, amorevole, generosa ,ma soprattutto amica dei suoi amici e sempre pronto ad aiutare. Mi sento molto fortunata ad essere la tua compagna di vita. Ti amiamo mio amore infinito. Buon compleanno da Martina, Lucas e mamma”.