Il derby e la polemica per l'abbraccio a Leiva: la verità di Parolo

ROMA - A molti non è piaciuto l’atteggiamento di Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e oggi opinionista a Dazn, nell’immediato post derby. Nell’intervista con Mourinho, ha chiarito la sua neutralità nei panni del commentatore, ma a qualche tifoso della Roma non è passato inosservato l’abbraccio dato a Lucas Leiva. Parolo, su Dazn, ha voluto chiarire la questione: “Il mio gesto? È un riconoscimento di quello che ho lasciato lì. Questo abbraccio è stato come quando una persona va via, e ci si accorge dopo di quello che lascia. C’è stato un legame bellissimo e mi sono sentito di farlo, era un qualcosa di umano. Quando si parla di umanità si scambiano determinati gesti per altre cose. Io personalmente ho passato degli anni fantastici alla Lazio, dove ho affrontato delle battaglie e quando poi ti rivedi, è normale l’abbraccio con i tuoi ex compagni”.