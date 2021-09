Lazio, primo allenamento post derby: entusiasmo e sorrisi a Formello

ROMA - Dopo il successo nel derby e le 24 ore di riposo concesse alla squadra, Maurizio Sarri ha ritrovato i suoi giocatori a Formello. Intorno alle 17 Immobile e compagni hanno ripreso gli allenamenti nel centro sportivo biancoceleste per iniziare a preparare la sfida contro la Lokomotiv Mosca in programma giovedì sera allo stadio Olimpico e valida per la seconda giornata della fase a gironi dell' Europa League.

Lazio, allenamento tra i sorrisi

Grandi sorrisi ed entusiasmo alle stelle per la truppa biancoceleste, che Sarri ha diviso in due gruppi: chi ha giocato la stracittadina ha svolto una seduta più blanda, mentre gli altri hanno lavorato con maggiore intensità. Al termine dell'allenamento Felipe Anderson e Luis Alberto hanno scherzato, con lo spagnolo che ha portato sulle spalle il compagno, protagonista del derby con un gol e un assist. Mercoledì conferenza stampa di Sarri e rifinitura della squadra: Strakosha, Patric, Akpa Akpro e Raul Moro in pole position per una maglia da titolare.