Lazio, Immobile non ce la fa: ecco Muriqi

ROMA - La Lazio a Bologna senza Ciro Immobile. Il problema rimediato in Europa League lo costringe a fermarsi. I controlli clinici di ieri hanno evidenziato un’elongazione e scongiurato, per fortuna, lo stiramento. In dieci giorni dovrà risolvere il tutto, sfrutterà la pausa per tornare al 100%.

Senza Immobile c’è Muriqi

Ciro si è fermato in tempo e ha evitato guai peggiori. Meglio fermarsi ora e ripresentarsi il prossimo 16 ottobre, all’Olimpico, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Le ha giocate praticamente tutte. In campionato, in quattro partite su sei, è uscito tra l’82’ minuto e l’89’. Salta pure la Nations League agli ordini del ct Mancini. A Formello recupererà con tutta la tranquillità del caso e staccherà qualche giorno anche mentalmente. Viene da un inizio molto duro: tante partite ravvicinate, le critiche ingiuste in Nazionale. Pausa. A Bologna, Sarri si affiderà a Vedat Muriqi in attacco. Occasione ghiotta per il kosovaro in cerca ancora di gioie in biancoceleste. L’anno scorso appena due reti in una stagione tribolata. La chance per rilanciarsi è ora. Pure Ciro fa il tifo per lui.