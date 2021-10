Immobile out, il messaggio sui social: “Torno presto”

ROMA - Ai box con tanta voglia di tornare. Ciro Immobile già scalpita. Un infortunio muscolare lo terrà lontano dalla sua Lazio per una decina di giorni. Niente trasferta con il Bologna e niente Nazionale. L’attaccante tornerà dopo la sosta, pronto per la sfida all’Inter di Simone Inzaghi. Su Instagram il messaggio: “Dispiace non poter esserci per questa partita col Bologna e dispiace non poter rispondere alla convocazione del mister Mancini per le finali di Nations League. Farò il massimo per tornare il prima possibile". Carico e pronto, non vede l’ora di ritrovarsi in campo. La Lazio non ha la sua punta di diamante nel match al Dall'Ara. La ritroverà il 16 ottobre. Ciro sfrutterà la sosta dal campionato per tornare al 100%.