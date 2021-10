Lazio, Tare: "Con Sarri stiamo sulla strada giusta"

BOLOGNA - Derby e match con la Lokomotiv Mosca vinti, ora si devono fare altri punti contro il Bologna. La Lazio sfida l'ex Mihajlovic in una partita che vale tanto. E il ds Igli Tare, ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio al Dall'Ara, ha commentato questo momento: "Speriamo di vincere con il Bologna e di giudicare la settimana in maniera molto positiva. Siamo sulla strada giusta, la squadra sta facendo suoi tutti i meccanismi che servono per esprimere un calcio molto propositivo. Lo abbiamo fatto bene nelle ultime due gare e speriamo anche oggi di fare una bella prestazion Felipe Anderson? Qui è casa sua, l’ha detto appena rientrato dall’Inghilterra. Era il suo primo desiderio, ora è più completo e ha più esperienza. Ci sono tutti i presupposti per fare l’ultimo salto definitivo".