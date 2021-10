Lazio, Cataldi: "Senza Immobile è dura. Resettiamo tutto"

BOLOGNA - È entrato nella ripresa, ha indossato la fascia da capitano al braccio, ma non è riuscito a risollevare la Lazio, Danilo Cataldi. Risultato già compromesso con una brutta prestazione. Il centrocampista, ai microfoni di Lazio Style Channel, mastica amaro per il 3-0 incassato a Bologna: "È dura da spiegare, non siamo scesi in campo. Abbiamo preso due gol in un quarto d'ora e poi creato il nulla. Non siamo mai stati pericolosi contro una squadra che si è chiusa molto. Resettiamo subito, è stata una giornata storta. Cerchiamo di recuperare le energie durante la sosta nazionali. La stanchezza? Il gruppo stava bene, ci alleniamo sempre al meglio. Abbiamo sbagliato e dobbiamo ammetterlo a noi stessi. Cerchiamo di lavorare ancora meglio per colmare le nostre lacune. Al rientro dalla sosta c’è una partita importante e lavoreremo su quella. In trasferta, quest'anno, non siamo mai riusciti a imporre il nostro gioco".