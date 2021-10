Lazio, problema partenza: è (quasi) sempre in svantaggio

ROMA - Una pausa per riposare muscoli e idee. La Lazio riprende gli allenamenti e studia i problemi di avvio di stagione. Uno preoccupa Maurizio Sarri: l’atteggiamento della squadra in partenza, che va subito sotto. Sei volte in cui i biancocelesti si sono trovati in svantaggio, un dato condiviso con Cagliari, Salernitana e Venezia, superato solamente dal Genoa, che invece ha vissuto questa condizione 7 volte.