Lazio, Marusic in gol con il Montenegro. Raul Moro esordio ok

Nel week end ricco di gare internazionali, valevoli per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, tre biancocelesti sono già stati impegnati con le rispettive nazionali: si tratta di Adam Marusic, Raul Moro e Akpa Akpro. A parte il centrocampista, rimasto novanta minuti in panchina nella sfida tra Costa d'Avorio e Malawi (che si è conclusa con il successo degli ivoriani per 3-0), gli altri due laziali si sono messi in evidenza. Marusic è andato a segno, sbloccando il risultato dopo soli sette minuti. Raul Moro, alla prima convocazione con l'Under 21 spagnola, ha esordito contro la Slovacchia, entrando ad inizio ripresa e procurandosi, a due minuti dalla fine, il rigore del decisivo 3-2 per la Spagna. Oggi in campo l'Albania di Strakosha e Hysay (contro l'Ungheria), la Serbia di Milinkovic (che affronterà il Lussemburgo) e il Kosovo di Muriqi, che giocherà contro la Svezia.