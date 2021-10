Immobile, gita a Disneyland e selfie con Topolino

PARIGI (FRANCIA) - Ciro Immobile si gode il weekend a Disneyland Paris tra selfie con Topolino e foto di famiglia. Il selfie, postato ieri direttamente da Parigi, ha spopolato su Instagram. L'attaccante della Lazio ha approfittato delle 48 ore di riposo concesse da Maurizio Sarri e ha deciso di portare la sua famiglia nel parco divertimenti parigino. Un piccola vacanza in famiglia prima di sottoporsi, tra domani e dopodomani, a nuovi esami strumentali per valutare l’infortunio rimediato in Europa League: c’è moderato ottimismo, Immobile punta l’Inter. La lesione, di basso grado, ha interessato la coscia, la parte posteriore vicina al ginocchio destro: dopo aver saltato la sfida di Serie A contro il Bologna e gli impegni della nazionale, il bomber biancoceleste vuole ripartire al più presto.