Lazio, ecco Immobile: si scalda per l’Inter

ROMA - Ci siamo, è di nuovo il momento di Ciro Immobile. Atteso il suo rientro in gruppo dopo l’infortunio che lo ha fermato lo scorso 30 settembre nel match d’Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Si era arreso in tempo, subito al primo fastidio. Dodici giorni di stop, tanto impegno per il recupero ed eccolo pronto e tirato a lucido. Sarri attende di vederlo sul campo, cosa che accadrà nel pomeriggio. La lesione a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra era di basso livello, gli ha permesso di recuperare in tempi brevi. La sosta è stata utilissima per completare il ciclo fisioterapico. Ritroverà i suoi compagni e insieme prepareranno la sfida all’Inter dell’ex Inzaghi. Decisamente una buona notizia in vista di una partita molto delicata e importante.