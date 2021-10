Tare, messaggio a Zielinski: “Forte, ma senza ambizioni”

ROMA - Igli Tare grande tifoso della sua Albania. La nazionale allenata da Edy Reja due giorni fa ha sfidato la Polonia per le qualificazioni ai Mondiale del 2022. E il ds della Lazio ha commentato alcuni giocatori polacchi che giocano in Italia, su tutti Piotr Zielinski del Napoli: “Parliamo di un grande centrocampista che potrebbe giocare ai massimi livelli. Non sa quanto sia bravo. É un ragazzo semplice, non ha molta ambizione di arrivare a grandi livelli. Se questo cambierà, diventerà uno dei migliori centrocampisti al mondo”, ha dichiarato Tare ai microfoni di Przeglad Sportowy. Poi sugli altri calciatori che giocano in Italia: “Szczesny è un ottimo portiere. Glik, che gioca in Serie B con il Benevento, è un difensore esperto e importante. Conosco bene anche Linetty e Bereszynski. Io invece ho giocato con Marek Kozminski. Un vero professionista”.