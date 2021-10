Lazio, Sarri recupera tutti: partono le prove tattiche anti Inter

FORMELLO - Maurizio Sarri può sorridere. A due giorni dalla sfida casalinga contro l'Inter, il tecnico biancoceleste ha potuto finalmente lavorare a ranghi completi. I nazionali sono tornati a Formello e gli infortunati hanno recuperato. Per il secondo giorno consecutivo Ciro Immobile e Mattia Zaccagni hanno lavorato con il resto del gruppo, partecipando alle prime prove tattiche in vista del big match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, in programma allo stadio Olimpico sabato 16 ottobre alle ore 18.00.