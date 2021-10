Lazio-Inter: biancocelesti con Compassion per combattere la fame

ROMA - La Lazio scende in campo per combattere la fame e la malnutrizione infantile. La gara contro l'Inter, in programma allo stadio Olimpico il 16 ottobre, sarà l'occasione per per ricordare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, durante la quale i tifosi potranno partecipare ad una nuova azione solidale. Il club biancoceleste ha deciso di sostenere le attività di Compassion, partecipando ad un'iniziativa a favore della sicurezza alimentare dei più vulnerabili. In occasione della sfida contro i nerazzurri, tutti i tifosi potranno donare alimenti non deperibili agli ingressi dello Stadio Olimpico di Roma. Sul posto troveranno i volontari di Compassion e dell’Esercito della Salvezza, pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno contribuire a questa importante causa.