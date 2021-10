Lazio, Sarri mette il Marsiglia nel mirino: Luis Alberto assente

ROMA - Primo allenamento per la truppa biancoceleste dopo il successo in campionato contro l'Inter. Smaltito il giorno di riposo concesso da Sarri, la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per iniziare a preparare la sfida di Europa League contro l'Olympique Marsiglia, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico di Roma. Il tecnico biancoceleste ha diviso la rosa in due gruppi: chi ha giocato contro i nerazzurri ha svolto un lavoro di scarico; il resto della rosa ha lavorato con maggiore intensità.