Processo tamponi a Lazio e Lotito, la Figc: “Sconcertati per la pena incongrua”

ROMA - La Figc non nasconde il suo disappunto per la sentenza che ha inflitto due mesi di inibizione al presidente della Lazio, Claudio Lotito, per il caso tamponi: "C'è sconcerto per l'irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese".