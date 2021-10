Lazio, Luis Alberto torna in gruppo: Sarri ha l'imbarazzo della scelta

ROMA - Buone notizie per Maurizio Sarri. Dopo aver saltato l'allenamento di ieri per un affaticamento, Luis Alberto è tornato regolarmente in gruppo ed ha svolto l'intera seduta agli ordini del tecnico toscano. La prima nella quale sono andate in scena le prove tattiche in vista del match di Europa League di giovedì sera contro l'Olympique Marsiglia . La Lazio, reduce dalla sconfitta in Turchia contro il Galatasaray e il successo casalingo con la Lokomotiv Mosca, si gioca una bella fetta di qualificazione contro i francesi.

Luis Alberto si candida per una maglia

Sarri potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Luis Alberto, inizialmente in panchina nella gara di campionato contro l'Inter, si candida per una maglia da titolare ed entrerà in ballottaggio con Milinkovic e Basic. In regia probabile chance per Danilo Cataldi. Scelte obbligate in difesa con Acerbi e Luiz Felipe (squalificati in campionato) che guideranno il pacchetto arretrato. In porta probabile chance per Strakosha.