Lazio, buon compleanno Radu. E domenica la prima da titolare

ROMA - Non ha ancora esordito in questa stagione, Stefan Radu, ma rappresenta sempre una colonna portante della Lazio. Il Boss festeggia 35 anni, la società gli ha riservato un post di auguri con cui i tifosi si sono divertiti ad auguragli buon compleanno. È il giocatore con più presenze nella storia biancoceleste, uno da record dal 2008 a Formello. Ormai è di casa. E per regalo ci sarà il debutto stagionale. Domenica, contro il Verona, giocherà la sua prima partita agli ordini di Maurizio Sarri. Con le squalifiche di Acerbi e Luiz Felipe, toccherà lui fare coppia probabilmente con Patric. In estate ha rinnovato, vuole sentirsi ancora importante. La prossima partita sarà quella giusta.