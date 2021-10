Luis Alberto e il rapporto con Sarri: cosa sta succedendo

ROMA - “Wow, tu pensa che c......e Simone Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per cinque anni. I giocatori forti devono giocare sempre se no non sei un grande allenatore, caro Sarri”. Quel tweet è ancora lì, come il like di Luis Alberto. Tutto è rimasto sospeso nel mondo dell’internet e non solo. Il Mago della Lazio è al momento un problema. Dopo la seconda panchina consecutiva (Inter e Marsiglia), lo sfogo tramite ‘un mi piace’ su Twitter. Il segnale che il rapporto con il tecnico non è positivo.