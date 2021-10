Lazio, la probabile formazione anti-Fiorentina: c’è Basic

FORMELLO - Lazio pronta alla sfida contro la Fiorentina, un match da non sbagliare. Nel pomeriggio è andata in scena la rifinitura dopo la seduta di scarico di ieri. Squadra in ritiro agli ordini di Sarri per cercare la massima concentrazione in vista di un incontro importante utile a riscattare la batosta di Verona. Il tecnico biancoceleste ritrova al centro della difesa la sua coppia titolare: Luiz Felipe e Francesco Acerbi, entrambi squalificati al Bentegodi. Chance per Lazzari sulla destra, mentre Marusic potrebbe far rifiatare Hysaj e giocare da terzino sinistro.