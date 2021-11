Immobile, è qui la festa: via ai preparativi per celebrarlo

ROMA - Ciro Immobile più grande marcatore della storia della Lazio. Al momento è un trono per due, condiviso con il mito Silvio Piola. Per un po’, almeno sino a giovedì, i biancocelesti si tengono due re. Ma è chiaro che Ciro è destinato ad essere l’assoluto degli assoluti. Da ore si dedica a repostare su Instagram messaggi di ringraziamento, di affetto, di omaggi che amici, compagni e tifosi gli hanno dedicato sui social. Re Immobile prepara ora la festa a corte. Ci tiene a festeggiare il record dei record con tutta la squadra e lo staff. Ma non solo.

Immobile prepara la festa

Appena il calendario lo permetta, il bomber organizzerà una festa per amici e squadra. Lo ha sempre fatto, come accaduto quando ha vinto la Scarpa d’Oro. In quell’occasione regalò a tutti una teca contenente una maglia autografata e scrisse una dedica. Ma anche la Lazio ha in programma, all’Olimpico, un party per celebrare il suo attaccante. Evento che potrebbe avvenire già domenica prima del match con la Salernitana. La corte laziale si prepara a celebrare Immobile, il bomber dei bomber. L’esempio per tutti.