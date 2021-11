Lazio, la sorpresa di Acerbi a Immobile è una torta speciale

ROMA - Con il gol al Marsiglia Immobile è diventato il miglior marcatore nella storia della Lazio con 160 reti, superata la leggenda Silvio Piola. Un traguardo straordinario costruito in cinque anni, da quando nel 2016 è arrivato in biancoceleste. I complimenti per Ciro si sono sprecati e i suoi compagni di squadra l'hanno celebrato sui social con messaggi speciali. Acerbi però è andato oltre: ha regalato al suo bomber una torta personalizzata. C'è il 168 come candeline, il bianco e il celeste dominano e al centro del dolce troneggia King Immobile che esulta con la corona in testa. "Grazie amico mio per il pensiero" è stata la risposta di Ciro, postata sul suo profilo Instagram.