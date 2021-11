Lazio, Sarri: "Il rinnovo? Aspetto la chiamata di Lotito"

L'analisi di Sarri

"Abbiamo parlato tanto in questo periodo. Dando un'occhiata allo storico dei risultati e delle prestazioni, controllando anche i dati, è venuto fuori che gli alti e bassi ci sono sempre stati da due anni a questa parte, soprattutto dopo buone prestazioni e con squadre meno blasonate. Si tratta di un discorso di approccio alle partite. Ora cerchiamo di capire se questi risultati siano una reazione o un effettivo cambio di mentalità. La mia sensazione? Negli allenamenti mi fregano perché il giorno prima della partita fanno bene e poi nei 90' sembrano morti. Ora serve responsabilità e attenzione, soprattutto dai senatori. La sensazione con questi uomini è buona. Luis Alberto? Se ho qualcosa da dirgli glielo dico in faccia, anche davanti a tutti. Probabilmente per lui questo era strano all'inizio. Ora lui sa come sono fatto e io so com'è fatto lui, è particolare e intelligente. Così la convivenza è più facile". Poi sul rinnovo: "Non saprei che dire. È tutto all'inizio. Se il presidente mi chiamerà, parleremo. Io mi trovo benissimo qui, sinceramente non mi aspettavo questa tifoseria: calda, ma anche tranquilla nel saper aspettare. Napoli è un mondo a parte. Quello che ti fa provare Napoli penso che lo puoi provare in poche parti al mondo, soprattutto quando le cose vanno bene".