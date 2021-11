Immobile, gol e festa: il messaggio ai tifosi

ROMA - Prima del fischio d’inizio del match con la Salernitana, Ciro Immobile è stato celebrato dai suoi tifosi per il record di gol in maglia biancoceleste. Che sono diventati pure 161. Nessuno come lui e la scalata continua. Una sciarpa speciale, i cori, l’abbraccio con i tifosi. Una leggenda. Che su Instagram, dopo i tre punti conquistati contro i granata, ha ringraziato tutti: “Un’emozione unica, non ho parole, ma solo grazie per questo magnifico dono. Siete nel mio cuore”. Un bel messaggio ricco di emozione. “Sei il più forte di tutti e ti amiamo”, scrive una tifosa. Amore da una parte e dall’altra, la storia continua. A suon di gol.