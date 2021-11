Lotito: "Immobile alla Lazio stava bene". La replica del medico Ferretti

ROMA - "Immobile? Purtroppo è accaduto, lo staff della Federazione ha ritenuto che non potesse giocare ed è tornato indietro". Prova a fare chiarezza il presidente della Lazio, Claudio Lotito , ai margini della presentazione del tour dello Stadio Olimpico. "Ho notato che queste situazioni succedono sempre ai calciatori della Lazio. Noi solitamente abbiamo pochissimi infortuni perché siamo in grado di prevenire. Se fosse stato male prima, non sarebbe partito: con la Salernitana ha giocato 90' e stava bene alla fine. Poi non so cosa possa essere successo la notte o il giorno dopo . Io non so come si sia allenato a Coverciano, a parte o no si è comunque allenato. Potrebbe anche essere che non dove allenarsi. Se attacco lo staff della Nazionale? No, altrimenti l'avrei detto".

Lotito, la Superlega e Sarri

"Dico soltanto che bisogna ripensare il sistema calcistico sulla base di nuove esigenze mediatiche, commerciali e fisiche. I ritmi sono totalmente cambiati, gli atleti spendono molto dal punto di vista dello stress fisico e mentale. Sono temi che affronteremo nelle sedi istituzionali preposte, sono sempre disponibile a trovare soluzioni che aiutino i club ad avere maggiori introiti e maggiore visibilità, rispettando al tempo stesso le esigenze degli atleti". Discorso allenatore: "Sarri se l'ho scelto c'è un motivo, è un maestro di calcio. È una persona idonea per aprire un ciclo e portarlo avanti per lungo tempo. È stato riscontrato anche da lui che nella Lazio ci sono le condizioni per fare un buon calcio, non solo legato ai risultati, ma anche alla formazione dei calciatori. Ci sono le condizioni per fare bene, il nostro è un progetto a medio-lungo termine. Inzaghi? Ho già tanti problemi, penso alle problematiche del mio club".

La risposta del medico Ferretti

Il medico della Nazionale, Andrea Ferretti, in conferenza stampa ha provato a fare chiarezza sul caso Immobile: "Si è presentato al raduno riferendo un dolore al polpaccio insorto nel corso della partita contro la Salernitana. Come tutti gli altri calciatori arrivati in condizioni non perfette, lunedì è stata programmata un'attività di recupero in acqua e nessuno si è allenato nel modo più assoluto. Trascorse le 36 ore canoniche abbiamo sottoposto Immobile e altri giocatori a una risonanza magnetica. Quella di Ciro mostrava segni di sofferenza del muscolo soleo sulla base dei quali è stato ritenuto non recuperabile per le nostre partite e dunque è tornato in sede. Il fatto che non ci sia stato segnalato l'infortunio dal club è una cosa che può succedere nella concitazione del dopo partita. Può capitare che i nostri colleghi delle volte possano omettere di segnalare l'accaduto, ma questo non incide mai sui nostri comportamenti, dunque nessun problema".