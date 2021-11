Lazio, il piano senza Immobile è pronto: ecco Pedro

ROMA - La Lazio senza Immobile con la Juve, big match di sabato prossimo . Ormai è un dato di fatto. Maurizio Sarri da giorni pensa alla soluzione per sostituire il numero 17, l’uomo dei record, quello da 161 gol realizzati con la maglia biancoceleste. Già la scorsa settimana è stato utilizzato Pedro come falso nueve. Una soluzione che da oggi, alla ripresa degli allenamenti, verrà provata ancora.

Lazio, Pedro fa la punta

Immobile quest’anno ha segnato 11 reti, di cui 10 solo in campionato. La media, altissima, è sempre quella. Non stupisce più. Di sicuro senza lui in campo c’è un’altra Lazio. Pedro, maglia numero nove sulle spalle, contro la Juve farà quasi certamente l’attaccante vero. Tre reti nelle ultime partite, vive un grande momento. E in passato ha già ricoperto quel ruolo sia con la casacca del Barcellona che con quella del Chelsea. Il peso dell’attacco sulle sue spalle con la buona compagnia di Zaccagni e Felipe Anderson. Manca sempre meno all’incontro con i bianconeri, è ora di fare le prove generali.