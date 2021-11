Immobile in una domanda nel programma di Gerry Scotti: la reazione sui social

ROMA - Ciro Immobile è recentemente diventato il miglior marcatore nella storia della Lazio, grazie alla rete numero 160 segnata contro il Marsiglia. Tra i tanti premi e dediche che l'attaccante bianconceleste sta ricevendo ci sono stati anche i complimenti di Gerry Scotti: Immobile è infatti diventato il protagonista di una delle domande nel suo programma "Caduta Libera", noto quiz televisivo in onda su Canale 5. La domanda chiedeva: "Con il gol al Marsiglia il 4 novembre scorso è diventato il miglior marcatore di sempre della Lazio". Dopo la risposta corretta da parte del concorrente Gerry Scotti ha fatto partitre un applauso per l'attaccante in studio affermando: "Se lo merita, lo salutiamo, grande Ciro!". Pronta la risposta di Immobile sui social che, postando la foto della domanda, ha risposto: "Tanti saluti a te Gerry e ai tuoi concorrenti".