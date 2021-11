Lotito-Sarri, primo appuntamento per il rinnovo

ROMA - Claudio Lotito e Maurizio Sarri si sono trovati ieri, nel tardo pomeriggio, per programmare il futuro insieme. Argomento principale dell’incontro: il rinnovo del tecnico. Il presidente della Lazio è rimasto colpito dai primi mesi del nuovo corso e lo stesso allenatore, a più riprese, ha manifestato il suo benessere nel lavorare a Formello. Ecco che l’accordo firmato in estate valido sino al 2023 è pronto ad essere prolungato per altri due anni.