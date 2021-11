Lazio, la probabile formazione anti-Juve: Immobile ci prova davvero

FORMELLO - Le parole di Sarri in conferenza hanno lasciato un po' di ottimismo sulle condizioni di Ciro Immobile. Ottimismo confermato nella rifinitura pre Juve: il bomber si allena con i compagni per le prove tattiche. Poco prima riscaldamento personalizzato e un po' di pausa guardando il resto del gruppo in campo. Ci sta provando, sabato mattina sono previsti altri controlli al polpaccio. In caso di forfait pronto Pedro come terminale offensivo.