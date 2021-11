Immobile, lacrime e sorrisi: la premiazione all'Olimpico

ROMA - Ciro Immobile piange e sorride. In una sola parola: emozioni. Non va in campo all'Olimpico per colpa dell'infortunio al polpaccio, ma sul terreno di gioco ci scende lo stesso per essere premiato. Ecco la festa per il record di gol in maglia biancoceleste: 161. Era stata promessa e annunciata giorni fa, al superamento della leggenda Silvio Piola. Stadio quasi tutto esaurito (secondo le normative vigenti), il palcoscenico ideale per omaggiare Ciro il Grande. La Curva Nord gli dedica una gigantografia, Ciro ringrazia e si commuove. Un inchino verso i tifosi, che lo hanno sempre sostenuto e applaudito. In ogni momento. Lo striscione dice tutto: "Benvenuto nella storia".