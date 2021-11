Lazio subito in campo: ora si pensa al Napoli

FORMELLO - La Lazio ha fatto ritorno da Mosca nel primo pomeriggio dopo aver passato la notte in Russia. Trasferta lunga, faticosa, ma vincente. Contro la Lokomotiv sono arrivati punti per la qualificazione al prossimo turno d’Europa League e il certificato di guarigione di Ciro Immobile. Doppietta per il bomber, che punta il Napoli. Domenica super sfida al Maradona.

Si pensa al Napoli

Seduta di scarico che divide il gruppo, come sempre, in due parti. I titolari in palestra, chi è entrato nella ripresa o non ha giocato si allenano sotto gli occhi di Sarri. Tra gli indisponibili c’è Marusic, positivo al Covid-19 e non ancora rientrato dalla Serbia. Sulle fasce scelte obbligate con Lazzari e Hysaj. Cataldi pronto a tornare titolare in regia, con lui Milinkovic e Luis Alberto. In avanti tridente confermato con Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Sabato di rifinitura, c’è poco tempo per preparare la partita di domenica.