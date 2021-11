Lazio, scatta il piano Napoli: nel pomeriggio la partenza

ROMA - Nemmeno il tempo di disfare i borsoni e subito si riparte. La Lazio pronta ad un’altra trasferta dopo quella, lunghissima, di Mosca. La squadra è rientrata a Formello ieri intorno alle 16.30. Era partita in mattinata dalla Russia. Seduta di scarico, poi tutti a casa per staccare un po’ e riposare. Oggi è già tempo di rifinitura. Alle 14 è prevista la conferenza stampa di Danilo Cataldi al posto dell'allenatore, che non parlerà. La società, con l’impegno di coppa del giovedì, spesso si è mossa così. Nel pomeriggio Sarri ritroverà i suoi per l’allenamento. Subito dopo ecco la partenza in treno dalla stazione Termini direzione Napoli. Al Maradona c’è voglia di fare punti: vinta una sola volta nelle ultime dieci trasferte in campionato, ma la squadra si è sbloccata in Europa. Sarri ritorna in uno stadio che conosce bene e vuole una vittoria.